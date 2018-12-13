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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Фенербахче
Спартак Тр - Фенербахче: обзор матча 13 декабря 2018
Спартак Тр
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
41'
К. Йилмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак Тр - Фенербахче
88'
Желтая карточка
И. Кейбаши
82'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
Желтая карточка
Э. Грендель
79'
ГОЛ! 1:0!
К. Йилмаз
Пас отдал
Э. Грендель
41'
Желтая карточка
Л. Грессак
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
1
Мартин Чуды
ВР
21
Борис Годал
ЦЗ
22
Мартин Тот
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
7
Давид Схиртладзе
ЦП
34
Лукас Грессак
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Кубилай Йилмаз
ЦФ
9
Томаш Оравец
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
14
Махсун Чапкан
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Спартак Тр
3
Оливер Янсо
ЦЗ
6
Иржи Кулханек
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
10
Али Горбани
ЦФ
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
2-3-2-3
1
Чуды
21
Годал
22
Тот
7
Схиртладзе
34
Грессак
8
Грендель
7
Чантуришвили
97
Йирка
23
Бакош
9
Оравец
11
Йилмаз
3-2-4-1
23
Текин
12
Кейбаши
37
Шкртел
2
Озбайраклы
22
Исла
13
Рейес
88
Гювели
16
Жаилсон
17
Алиджи
14
Чапкан
19
Слимани
Остались в запасе
Спартак Тр
Фенербахче
3
Оливер Янсо
ЦЗ
6
Иржи Кулханек
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
10
Али Горбани
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
54
Эртен Эрсу
ВР
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
3
Оливер Янсо
ЦЗ
6
Иржи Кулханек
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
12
Филип Дангубич
ЦФ
10
Али Горбани
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
Главный тренер
Михал Шчасны
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Спартак Тр - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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