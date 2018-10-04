Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Спартак Тр
Фенербахче - Спартак Тр: обзор матча 04 октября 2018
Фенербахче
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Спартак Тр
52'
И. Слимани
69'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Спартак Тр
80'
Желтая карточка
В. Чантуришвили
Желтая карточка
М. Вальбуэна
79'
Желтая карточка
А. Айю
73'
Желтая карточка
М. Фрай
70'
ГОЛ! 2:0!
И. Слимани
Пас отдал
А. Айю
69'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Спартак Тр
1
Мартин Чуды
ВР
2
Андрей Кадлец
ЦЗ
21
Борис Годал
ЦЗ
22
Мартин Тот
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
8
Эрик Грендель
ЦП
34
Лукас Грессак
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
9
Томаш Оравец
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
Спартак Тр
3
Оливер Янсо
ЦЗ
15
Иван Гладик
ЦЗ
6
Иржи Кулханек
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Текин
37
Шкртел
33
Али Калдырым
13
Рейес
22
Исла
33
Нойштедтер
99
Эльмас
16
Жаилсон
24
Айю
19
Слимани
9
Фрай
3-1-2-2-2
1
Чуды
2
Кадлец
21
Годал
22
Тот
23
Рада
8
Грендель
34
Грессак
97
Йирка
7
Чантуришвили
9
Оравец
23
Бакош
Остались в запасе
Фенербахче
Спартак Тр
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
3
Оливер Янсо
ЦЗ
15
Иван Гладик
ЦЗ
6
Иржи Кулханек
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
3
Оливер Янсо
ЦЗ
15
Иван Гладик
ЦЗ
6
Иржи Кулханек
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Фенербахче - Спартак Тр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Спартак Тр
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+