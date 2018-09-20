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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Андерлехт
Спартак Тр - Андерлехт: обзор матча 20 сентября 2018
Спартак Тр
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
79'
Т. Оравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак Тр - Андерлехт
ГОЛ! 1:0!
Т. Оравец
Пас отдал
Э. Грендель
79'
Желтая карточка
В. Чантуришвили
49'
Желтая карточка
М. Тот
48'
Желтая карточка
М. Бакош
45'
Желтая карточка
А. Кадлец
13'
Желтая карточка
Э. Грендель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
1
Мартин Чуды
ВР
2
Андрей Кадлец
ЦЗ
21
Борис Годал
ЦЗ
20
Матуш Чонка
ЦЗ
22
Мартин Тот
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
8
Эрик Грендель
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Томаш Оравец
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Адриан Требель
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Спартак Тр
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
12
Филип Дангубич
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
4-1-1-2-2
1
Чуды
2
Кадлец
20
Чонка
22
Тот
21
Годал
23
Рада
8
Грендель
7
Чантуришвили
97
Йирка
23
Бакош
9
Оравец
4-3-1-2
1
Дидийон
31
Нахар
16
Милич
22
Враньеш
25
Санне
16
Требель
24
Кумс
9
Амузу
17
Мусона
11
Димата
18
Сантини
Остались в запасе
Спартак Тр
Андерлехт
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
12
Филип Дангубич
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
Остались в запасе
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
26
Патрик Малецки
ЦП
28
Лукас Луптак
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
12
Филип Дангубич
ЦФ
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Спартак Тр - Андерлехт
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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