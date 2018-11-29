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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Спартак Тр
Андерлехт - Спартак Тр: обзор матча 29 ноября 2018
Андерлехт
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Спартак Тр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Спартак Тр
Желтая карточка
А. Локонга
85'
79'
Желтая карточка
Л. Грессак
32'
Желтая карточка
Д. Схиртладзе
Желтая карточка
Д. Аппиа
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
88
Рюта Мориока
АП
Спартак Тр
1
Мартин Чуды
ВР
22
Мартин Тот
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
7
Давид Схиртладзе
ЦП
26
Патрик Малецки
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
6
Иржи Кулханек
ЦП
34
Лукас Грессак
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
9
Томаш Оравец
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Спартак Тр
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
28
Лукас Луптак
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
12
Филип Дангубич
ЦФ
4-1-2-3
1
Дидийон
33
Борнау
25
Санне
4
Лоуренс
8
Аппиа
39
Кайембе
16
Сайеф
8
Макаренко
15
Дауда
88
Мориока
17
Мусона
1-5-2-2
1
Чуды
22
Тот
7
Схиртладзе
8
Грендель
6
Кулханек
34
Грессак
26
Малецки
97
Йирка
7
Чантуришвили
9
Оравец
23
Бакош
Остались в запасе
Андерлехт
Спартак Тр
23
Франк Букс
ВР
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
28
Лукас Луптак
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
12
Филип Дангубич
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
31
Добривой Русов
ВР
3
Оливер Янсо
ЦЗ
28
Лукас Луптак
ЦП
17
Фабиан Мисенбек
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
12
Филип Дангубич
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Андерлехт - Спартак Тр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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