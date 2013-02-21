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Фининьо
Статистика
Фининьо - статистика
Завершил карьеру
3 ноября 1983 (42), Сан-Паулу
#13 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок РЖД 2008
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлист
8
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Металлист
0 : 1
21.02.2013
Ньюкасл
1' - 90'
87'
Лига Европы, 1/16 финала
Ньюкасл
0 : 0
15.02.2013
Металлист
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Рапид
1 : 0
07.12.2012
Металлист
1' - 72'
35'
Лига Европы, 5 тур
Металлист
2 : 0
22.11.2012
Байер
1' - 90'
46'
Лига Европы, 4 тур
Металлист
3 : 1
09.11.2012
Русенборг
1' - 90'
4'
Лига Европы, 3 тур
Русенборг
1 : 2
25.10.2012
Металлист
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Металлист
2 : 0
04.10.2012
Рапид
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Байер
0 : 0
20.09.2012
Металлист
1' - 90'
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