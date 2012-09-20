Фининьо - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Винисиус Апаресидо
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Винисиус Апаресидо
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|8
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|87'
|15.02.2013
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|07.12.2012
|1' -72'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|35'
|22.11.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|46'
|09.11.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|4'
|25.10.2012
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|04.10.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Рапид (Вена)
|20.09.2012
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:0
|Металлист (Харьков)