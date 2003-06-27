|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Металлург
|22
|1
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|13.09.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Торпедо-Металлург (Москва)
|30.08.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|24.08.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|16.08.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|01.08.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|25.07.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.07.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|12.07.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|1:1
|Уралан (Элиста)
|27.06.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|23.06.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|18.06.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|24.05.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|17.05.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.05.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|04.05.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.04.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|19.04.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|2:3
|Сатурн (Раменское)
|12.04.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Торпедо-Металлург (Москва)
|05.04.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|15.03.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)