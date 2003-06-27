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    Александр Рехвиашвили - статистика

    Имя Александр
    Отчество .
    Фамилия Рехвиашвили
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1974 (48 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Металлург 22 1 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 1:3 Локомотив (Москва)
    13.09.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Торпедо-Металлург (Москва)
    30.08.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    24.08.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    16.08.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 2:1 ЦСКА (Москва)
    01.08.2003 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    25.07.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.07.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    12.07.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 1:1 Уралан (Элиста)
    27.06.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    23.06.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 1:2 Шинник (Ярославль)
    18.06.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    24.05.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    17.05.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    10.05.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    04.05.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.04.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Торпедо-Металлург (Москва)
    19.04.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 2:3 Сатурн (Раменское)
    12.04.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:2 Торпедо-Металлург (Москва)
    05.04.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:1 Динамо (Москва)
    15.03.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
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