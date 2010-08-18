Мойзес - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Мойзес
|Отчество
|.
|Фамилия
|Моура Пинейро
|Команда
|Португеза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1979 (43 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Мойзес
|Отчество
|.
|Фамилия
|Моура Пинейро
|Команда
|Португеза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1979 (43 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брага
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2010
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:0
|Арсенал (Лондон)
|03.11.2010
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|0:1
|Брага (Брага)
|36' 52'
|19.10.2010
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:0
|Партизан (Белград)
|28.09.2010
|1' -90'
|Брага (Брага)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|15.09.2010
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|6:0
|Брага (Брага)
|24.08.2010
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:4
|Брага (Брага)
|18.08.2010
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:0
|Севилья (Севилья)