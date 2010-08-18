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    Мойзес - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Мойзес
    Отчество .
    Фамилия Моура Пинейро
    Команда Португеза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 1979 (43 года)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 7 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2010 1' -90' Брага (Брага) 2:0 Арсенал (Лондон)
    03.11.2010 1' -90' Партизан (Белград) 0:1 Брага (Брага)
    36' 52'
    19.10.2010 1' -90' Брага (Брага) 2:0 Партизан (Белград)
    28.09.2010 1' -90' Брага (Брага) 0:3 Шахтер (Донецк)
    15.09.2010 1' -90' Арсенал (Лондон) 6:0 Брага (Брага)
    24.08.2010 1' -90' Севилья (Севилья) 3:4 Брага (Брага)
    18.08.2010 1' -90' Брага (Брага) 1:0 Севилья (Севилья)
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