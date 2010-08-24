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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Брага
Севилья - Брага: обзор матча 24 августа 2010
Севилья
24.08.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 4
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Брага
60'
Л. Фабиано
84'
Х. Навас
90+1'
Ф. Кануте
31'
Матеус
58'
Лима
85'
Лима
90'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Брага
ГОЛ! 3:4!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
+1
ГОЛ! 2:4!
Лима
Пас отдал
Алан
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
Ж. Эскюде
ГОЛ! 2:3!
Лима
Пас отдал
Силвиу
ГОЛ! 2:2!
Х. Навас
Замена
Элтон
️️️️
Матеус
Замена
А. Негредо
️️️️
М. Дабо
Замена
Паулао
️️️️
П. Сезар
Замена
Х. Карлос
️️️️
А. Конко
Замена
Ренато
️️️️
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:2!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ф. Фасио
ГОЛ! 0:2!
Лима
Пас отдал
Матеус
Замена
Лима
️️️️
Л. Агийяр
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 0:1!
Матеус
18'
Желтая карточка
Л. Салино
15'
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Брага
84
Фелипе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
5
Мойзес
ЦЗ
28
Силвиу
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛП
88
Вандиньо
ОП
30
Леонардо Салино
ЦП
22
Луис Агийяр
ЦП
30
Алан
ПП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Брага
1
Артур
ВР
3
Паулао
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
39
Элтон
ЦФ
99
Ладжи Кейта
ЦФ
9
Лима
ЦФ
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
35
Дабо
25
Конко
8
Перотти
8
Чигарини
16
Зокора
11
Кануте
9
Фабиано
4-1-4-1
84
Фелипе
28
Силвиу
2
Родригес
5
Мойзес
12
Эчиеджиле
88
Вандиньо
30
Алан
30
Салино
22
Агийяр
9
Пауло Сезар
99
Матеус
25
Конко
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
25
Конко
8
Чигарини
11
Ренато
11
Ренато
8
Чигарини
35
Дабо
21
Негредо
21
Негредо
35
Дабо
99
Матеус
39
Элтон
39
Элтон
99
Матеус
9
Пауло Сезар
3
Паулао
3
Паулао
9
Пауло Сезар
22
Агийяр
9
Лима
9
Лима
22
Агийяр
Остались в запасе
Севилья
Брага
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
99
Ладжи Кейта
ЦФ
1
Артур
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
15
Родри
ЦФ
Остались в запасе
99
Ладжи Кейта
ЦФ
1
Артур
ВР
7
Элдер Барбоза
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Севилья - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ Плюс Спорт Плюс - 22:30 (прямая)
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