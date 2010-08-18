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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Севилья
Брага - Севилья: обзор матча 18 августа 2010
Брага
18.08.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 0
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Севилья
62'
Матеус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Севилья
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Ренато
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Элтон
️️️️
Матеус
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Ж. Эскюде
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Желтая карточка
Д. Капель
Замена
Лима
️️️️
Л. Агийяр
Желтая карточка
П. Сезар
Замена
Силвиу
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
М. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
84
Фелипе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Мойзес
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
88
Вандиньо
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
22
Луис Агийяр
ЦП
30
Алан
ПВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
21
Андрес Мадрид
ЦП
39
Элтон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-3-2-1
84
Фелипе
12
Эчиеджиле
5
Мойзес
2
Родригес
15
Мигел Гарсия
88
Вандиньо
30
Салино
22
Агийяр
9
Пауло Сезар
30
Алан
99
Матеус
3-2-2-1-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
35
Дабо
3
Наварро
16
Зокора
11
Ренато
17
Капель
9
Фабиано
11
Кануте
99
Матеус
39
Элтон
39
Элтон
99
Матеус
15
Мигел Гарсия
28
Силвиу
28
Силвиу
15
Мигел Гарсия
22
Агийяр
9
Лима
9
Лима
22
Агийяр
11
Ренато
8
Чигарини
8
Чигарини
11
Ренато
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
Остались в запасе
Брага
Севилья
1
Артур
ВР
3
Паулао
ЦЗ
21
Андрес Мадрид
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
1
Артур
ВР
3
Паулао
ЦЗ
21
Андрес Мадрид
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Брага - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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