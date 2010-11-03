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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - Брага
Партизан - Брага: обзор матча 03 ноября 2010
Партизан
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Брага
36'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Брага
Замена
Лима
️️️️
Матеус
Замена
М. Щепович
️️️️
И. Илиев
Желтая карточка
И. Илиев
Замена
А. Мадрид
️️️️
Алан
Замена
С. Бабович
️️️️
П. Бойя
Желтая карточка
Р. Петрович
Желтая карточка
Мойзес
Замена
Л. Салино
️️️️
М. Моссоро
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
Л. Агийяр
Желтая карточка
А. Морейра
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
3
Радосав Петрович
ОП
22
Саша Илич
ЦП
10
Алмани Морейра
АП
9
Клео
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Брага
84
Фелипе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
5
Мойзес
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Вандиньо
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
30
Алан
ПП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Александр Давидов
ЦП
44
Медо
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Брага
1
Артур
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
21
Андрес Мадрид
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
39
Элтон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
3-2-1-1-3
88
Стойкович
21
Лазевски
22
Йованович
20
Крстаич
3
Петрович
2
Милькович
22
Илич
10
Морейра
11
Бойя
77
Илиев
9
Клео
4-3-2-1
84
Фелипе
12
Эчиеджиле
2
Родригес
5
Мойзес
28
Силвиу
30
Алан
88
Вандиньо
8
Моссоро
22
Агийяр
9
Пауло Сезар
99
Матеус
11
Бойя
10
Бабович
10
Бабович
11
Бойя
77
Илиев
44
Щепович
44
Щепович
77
Илиев
30
Алан
21
Мадрид
21
Мадрид
30
Алан
8
Моссоро
30
Салино
30
Салино
8
Моссоро
99
Матеус
9
Лима
9
Лима
99
Матеус
Остались в запасе
Партизан
Брага
33
Радиша Илич
ВР
23
Александр Давидов
ЦП
15
Стефан Савич
ЦЗ
44
Медо
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
39
Элтон
ЦФ
1
Артур
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
33
Радиша Илич
ВР
23
Александр Давидов
ЦП
15
Стефан Савич
ЦЗ
44
Медо
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
Остались в запасе
39
Элтон
ЦФ
1
Артур
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Партизан - Брага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Партизан
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