Лэндон Донован - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лэндон
|Фамилия
|Донован
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1982 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Лэндон
|Фамилия
|Донован
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1982 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|7
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Челси (Лондон)
|72'
|04.02.2012
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|31.01.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|60'
|21.01.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.01.2012
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|69'
|11.01.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|45'
|04.01.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Болтон (Болтон)