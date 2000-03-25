|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.05.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|22.05.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|17.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.03.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)