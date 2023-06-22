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Асамоа Гьян
Новости
Асамоа Гьян - новости
Завершил карьеру
21 ноября 1985 (40), Аккра
#3 | Нападающий
186 см | 79 кг
Гана
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Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры
2023.06.22 07:55
Месси повторил антирекорд чемпионата мира
2022.12.01 09:53
2
Роналду побил рекорд Гьяна
2022.11.24 21:29
Фото
Федерация футбола ОАЭ обвинила Гьяна в «неэтичной» прическе
2017.02.15 14:19
8
Гьян стал лучшим бомбардиром сборной Ганы на Кубке африканских наций
2017.01.22 01:19
2
Кубок африканских наций. Гол Гьяна принес сборной Ганы победу над Мали
2017.01.21 20:51
Сборная Ганы лишилась Андре Айю и Гьяна накануне матча с Россией
2016.09.05 18:36
4
Гьян: «Уверен, что смогу найти клуб в Англии»
2016.08.30 09:41
1
Гьян перейдет в «Рединг» на правах аренды
2016.08.29 10:37
1
Гьян в связи с приходом Халка может сменить «Шанхай СИПГ» на «Фулхэм»
2016.08.23 15:51
1
В «Аль-Иттихаде» Мунтари будет зарабатывать 7 млн евро в год
2015.07.29 12:16
8
Гьян перебрался из ОАЭ в Китай
2015.07.10 09:13
7
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