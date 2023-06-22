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    Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры

    Экс-нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян официально закончил карьеру.

    Футболист объявил об этом в 37-летнем возрасте, хотя фактически он не играет с мая 2021 года.

    «Я старался игнорировать этот голос в своей голове, но пришло время повесить бутсы на гвоздь и уйти из большого футбола», – написал Гьян в соцсетях.

    • Форвард наиболее известен по выступлениям за «Удинезе», «Ренн», «Сандерленд», «Кайсериспор», «Шанхай СИПГ» и «Аль-Айн».
    • За сборную Ганы провел 109 матчей и забил 51 гол. Лучший бомбардир в истории команды, 2-кратный серебряный и бронзовый призер Кубка африканских наций, участник ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

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    Источник: твиттер Асамоа Гьяна

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