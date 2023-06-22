Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры

Экс-нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян официально закончил карьеру.
Футболист объявил об этом в 37-летнем возрасте, хотя фактически он не играет с мая 2021 года.
«Я старался игнорировать этот голос в своей голове, но пришло время повесить бутсы на гвоздь и уйти из большого футбола», – написал Гьян в соцсетях.
- Форвард наиболее известен по выступлениям за «Удинезе», «Ренн», «Сандерленд», «Кайсериспор», «Шанхай СИПГ» и «Аль-Айн».
- За сборную Ганы провел 109 матчей и забил 51 гол. Лучший бомбардир в истории команды, 2-кратный серебряный и бронзовый призер Кубка африканских наций, участник ЧМ-2006 и ЧМ-2010.
Источник: твиттер Асамоа Гьяна