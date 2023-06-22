Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры

Экс-нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян официально закончил карьеру.

Футболист объявил об этом в 37-летнем возрасте, хотя фактически он не играет с мая 2021 года.

«Я старался игнорировать этот голос в своей голове, но пришло время повесить бутсы на гвоздь и уйти из большого футбола», – написал Гьян в соцсетях.