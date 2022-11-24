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    Роналду побил рекорд Гьяна

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он реализовал пенальти на 65-й минуте.

    Роналду забил на десятом крупном турнире подряд в составе сборной. Это новый мировой рекорд.

    Португалец превзошел достижение экс-форварда сборной Ганы Асамоа Гьяна.

    В статистике учитываются следующие турниры: чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок Африки, Кубок Америки.

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    Источник: Squawka

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