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    Гьян перебрался из ОАЭ в Китай

    Известный по выступлениям в Европе игрок сборной Ганы Асамоа Гьян сменил клуб. Он перешел из «Аль-Аина» и китайский «Шанхай Теллэйс». Трудовое соглашение с африканцем рассчитано на два года. Заработная плата нападающего составит 227 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Гьян в списке самых оллачиваемых футболистов мира станет седьмым.

    В Европе футболист больше всего игр провел за итальянскую «Модену» (53 матча).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 09:13
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    Комментарии (8)
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    Kumertau
    1436510544
    игрок не плохой, еще не совсем возрастной. за Аль-Аин сыграл 83 матча забив при этом 95 мячей, даже для ОАЭ результат серьезный
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    kkomov
    1436510739
    зачем ломаться в европе?
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    el barsa
    1436513260
    ЕГО БОГ НАКАЗАЛ ЗА ТОТ ПЕНАЛЬТИ В 2010 Г ЧМ В ВОРОТА МУСЛЕРЫ. ТУПОЙ Е.БЕНЬ. ДО СИХ ПОР НЕ ЗАБУДУТ ЕМУ ТОТ ПЕНАЛЬТИ
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    ermak6448
    1436514183
    Видно будет Его по делам футбольным.
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    spartach091
    1436516085
    всю карьеру бабки колотит
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    Espana-Deutschland
    1436525125
    Помню в 2010 неплохо на ЧМ отыграл. А теперь только деньги зарабатывает.
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    ologreds
    1694997640
    numo435270
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