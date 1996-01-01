Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Чемпионат России 1998 Чемпионат России 1997 Чемпионат России 1996 Чемпионат России. Первый этап 1992