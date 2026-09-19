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Англия. Вторая лига
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Солфорд Сити
Люк Гарбатт
Статистика
€ 125 тыс
Люк Гарбатт - статистика
Солфорд Сити
21 мая 1993 (33)
#29 | Защитник
178 см | 73 кг
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Солфорд Сити
1 : 0
19.09.2026
Суиндон Таун
84' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
29.08.2026
Солфорд Сити
1' - 78'
Англия. Вторая лига, 2 тур
Солфорд Сити
0 : 1
22.08.2026
Честерфилд
1' - 61'
57'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
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Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Солфорд Сити
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 0
14.02.2026
Солфорд Сити
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Солфорд Сити
3 : 2
20.01.2026
Суиндон Таун
1' - 90'
68'
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