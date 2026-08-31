Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Чорум
Сердар Гюрлер
Статистика
€ 150 тыс
Сердар Гюрлер - статистика
Чорум
14 сентября 1991 (35)
#7 | Полузащитник
173 см | 65 кг
Турция | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
1' - 46'
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша
1' - 59'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чорум
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
1' - 46'
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша
1' - 59'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 2
14.08.2026
Чорум
1' - 68'
Главные новости
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+