Ибрахим Секагья - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Секагья
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Секагья
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|78' -90'
|Металлист (Харьков)
|4:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.12.2011
|82' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.12.2011
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|ПСЖ (Париж)
|03.11.2011
|1' -85'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|33'
|20.10.2011
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|69'
|29.09.2011
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)
|15.09.2011
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|87'