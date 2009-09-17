Барри Опдам - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Барри
|Фамилия
|Опдам
|Команда
|Волендам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1976 (47 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Барри
|Фамилия
|Опдам
|Команда
|Волендам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1976 (47 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2010
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|18.02.2010
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|17.12.2009
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.12.2009
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Лацио (Рим)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Левски (София)
|01.10.2009
|90' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.09.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)