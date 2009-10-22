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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Левски
Зальцбург - Левски: обзор матча 22 октября 2009
Зальцбург
22.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Левски
45'
Д. Швенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Левски
Замена
А. Владавич
️️️️
Д. Швенто
Желтая карточка
Г. Петков
Замена
С. Циоммер
️️️️
К. Ляйтгеб
Замена
Д. Ракич
️️️️
А. Циклер
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Димитров
Желтая карточка
Н. Покривац
Замена
Г. Христов
️️️️
С. Бардон
Замена
Ш. Бензукан
️️️️
Ж. Миланов
Желтая карточка
Х. Йовов
ГОЛ! 1:0!
Д. Швенто
Желтая карточка
Л. Балтанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
27
Никола Покривац
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
0
Александер Циклер
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Левски
1
Георги Петков
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
14
Веселин Минев
ОП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
27
Седрик Бардон
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
21
Зе Суарес
ПП
10
Христо Йовов
ЦФ
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
Левски
31
Цветан Димитров
ВР
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Мариан Огнянов
ЦП
99
Георги Христов
ЦФ
43
Боян Табаков
ЦФ
4-1-3-2
1
Густафссон
17
Ульмер
23
Секагья
27
Швеглер
5
Афолаби
15
Шимер
27
Покривац
24
Ляйтгеб
81
Швенто
22
Тчои
0
Циклер
2-2-5-1
1
Петков
21
Миланов
24
Генев
14
Минев
55
Милиев
21
Зе Суарес
30
Балтанов
27
Бардон
8
Сармов
17
Димитров
10
Йовов
81
Швенто
44
Владавич
44
Владавич
81
Швенто
24
Ляйтгеб
15
Циоммер
15
Циоммер
24
Ляйтгеб
0
Циклер
7
Ракич
7
Ракич
0
Циклер
21
Миланов
15
Бензукан
15
Бензукан
21
Миланов
27
Бардон
99
Христов
99
Христов
27
Бардон
17
Димитров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
17
Димитров
Остались в запасе
Зальцбург
Левски
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
7
Мариан Огнянов
ЦП
43
Боян Табаков
ЦФ
31
Цветан Димитров
ВР
Остались в запасе
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
7
Мариан Огнянов
ЦП
43
Боян Табаков
ЦФ
31
Цветан Димитров
ВР
Статистика матча Зальцбург - Левски
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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