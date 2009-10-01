Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Вильярреал
Зальцбург - Вильярреал: обзор матча 01 октября 2009
Зальцбург
01.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
21'
М. Янко
84'
С. Тчои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Вильярреал
Замена
С. Циоммер
️️️️
К. Ляйтгеб
Замена
Б. Опдам
️️️️
Д. Швенто
ГОЛ! 2:0!
С. Тчои
Замена
А. Циклер
️️️️
М. Янко
Замена
Нилмар
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Кани
Замена
М. Сенна
️️️️
Гонсало
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 1:0!
М. Янко
20'
Желтая карточка
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
0
Александер Циклер
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
4-1-3-2
1
Густафссон
17
Ульмер
27
Швеглер
5
Афолаби
23
Секагья
15
Шимер
24
Ляйтгеб
81
Швенто
27
Покривац
22
Тчои
21
Янко
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
5
Маркано
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
8
Касорла
21
Бруно
9
Эгурен
12
Льоренте
25
Росси
21
Янко
0
Циклер
0
Циклер
21
Янко
81
Швенто
14
Опдам
14
Опдам
81
Швенто
24
Ляйтгеб
15
Циоммер
15
Циоммер
24
Ляйтгеб
8
Кани
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Кани
2
Гонсало
19
Сенна
19
Сенна
2
Гонсало
12
Льоренте
7
Нилмар
7
Нилмар
12
Льоренте
Остались в запасе
Зальцбург
Вильярреал
0
Хайнц Арцбергер
ВР
44
Адмир Владавич
ЦП
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
0
Хайнц Арцбергер
ВР
44
Адмир Владавич
ЦП
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Зальцбург - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Костас Капитанис
(Ларнака)
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+