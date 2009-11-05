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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - Зальцбург
Левски - Зальцбург: обзор матча 05 ноября 2009
Левски
05.11.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
90'
Ф. Шимер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Зальцбург
Желтая карточка
А. Циклер
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шимер
Замена
П. Ежек
️️️️
Р. Афолаби
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Димитров
Замена
Э. Крастовчев
️️️️
Д. Тасевски
Замена
А. Циклер
️️️️
Д. Швенто
Замена
Л. Балтанов
️️️️
Х. Йовов
Красная карточка
Г. Сармов
Желтая карточка
С. Бардон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Георги Петков
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
13
Юссеф Рабех
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
14
Веселин Минев
ОП
27
Седрик Бардон
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
21
Зе Суарес
ПП
10
Христо Йовов
ЦФ
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
27
Никола Покривац
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Левски
31
Цветан Димитров
ВР
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
99
Георги Христов
ЦФ
0
Эньо Крастовчев
ЦФ
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
7
Патрик Ежек
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
0
Александер Циклер
ЦФ
2-2-5-1
1
Петков
13
Рабех
21
Миланов
55
Милиев
14
Минев
17
Димитров
27
Бардон
22
Тасевски
8
Сармов
21
Зе Суарес
10
Йовов
4-1-3-2
1
Густафссон
5
Афолаби
23
Секагья
27
Швеглер
17
Ульмер
15
Шимер
27
Покривац
24
Ляйтгеб
81
Швенто
22
Тчои
21
Янко
10
Йовов
30
Балтанов
30
Балтанов
10
Йовов
22
Тасевски
0
Крастовчев
0
Крастовчев
22
Тасевски
17
Димитров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
17
Димитров
81
Швенто
0
Циклер
0
Циклер
81
Швенто
5
Афолаби
7
Ежек
7
Ежек
5
Афолаби
Остались в запасе
Левски
Зальцбург
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
99
Георги Христов
ЦФ
31
Цветан Димитров
ВР
44
Адмир Владавич
ЦП
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
Остались в запасе
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
99
Георги Христов
ЦФ
31
Цветан Димитров
ВР
Остались в запасе
44
Адмир Владавич
ЦП
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
Статистика матча Левски - Зальцбург
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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