Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Стандард
Зальцбург - Стандард: обзор матча 25 февраля 2010
Зальцбург
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Стандард
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Мбокани
Замена
Э. Мангала
️️️️
Б. Никез
Замена
А. Циклер
️️️️
М. Дудич
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Йованович
Желтая карточка
С. Поконьоли
Замена
Р. Валлнер
️️️️
С. Циоммер
Желтая карточка
И. Секагья
Желтая карточка
С. Циоммер
19'
Желтая карточка
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Стандард
26
Синан Болат
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
28
Аксель Витсель
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Бенжамен Никез
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
44
Адмир Владавич
ЦП
23
Карел Питак
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
0
Александер Циклер
ЦФ
7
Роман Валлнер
ЦФ
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
20
Мусса Траоре
ЦФ
4-1-3-2
1
Густафссон
17
Ульмер
5
Афолаби
12
Дудич
23
Секагья
14
Опдам
15
Циоммер
24
Ляйтгеб
81
Швенто
22
Тчои
21
Янко
4-4-2
26
Болат
17
Камоццато
15
Поконьоли
13
Рамос
23
Сарр
28
Витсель
16
Дефур
26
Никез
11
Йованович
9
Де Камарго
70
Мбокани
12
Дудич
0
Циклер
0
Циклер
12
Дудич
15
Циоммер
7
Валлнер
7
Валлнер
15
Циоммер
70
Мбокани
20
Траоре
20
Траоре
70
Мбокани
26
Никез
5
Мангала
5
Мангала
26
Никез
11
Йованович
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Йованович
Остались в запасе
Зальцбург
Стандард
0
Хайнц Арцбергер
ВР
44
Адмир Владавич
ЦП
23
Карел Питак
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
2
Горо
ЦЗ
6
Вильфрид Дальма
АП
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Остались в запасе
0
Хайнц Арцбергер
ВР
44
Адмир Владавич
ЦП
23
Карел Питак
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
2
Горо
ЦЗ
6
Вильфрид Дальма
АП
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Статистика матча Зальцбург - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Стандард
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+