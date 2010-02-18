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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Зальцбург
Стандард - Зальцбург: обзор матча 18 февраля 2010
Стандард
18.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Зальцбург
67'
А. Витсель (П)
80'
И. Де Камарго
82'
А. Витсель
4'
М. Янко
45'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Зальцбург
Желтая карточка
К. Ляйтгеб
Замена
В. Дальма
️️️️
М. Йованович
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Мбокани
Замена
Р. Нелиссе
️️️️
М. Янко
Замена
Р. Гершон
️️️️
С. Поконьоли
Замена
Р. Валлнер
️️️️
Д. Швенто
ГОЛ! 3:2!
А. Витсель
ГОЛ! 2:2!
И. Де Камарго
Желтая карточка
И. Де Камарго
Замена
Н. Покривац
️️️️
С. Циоммер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Витсель
Желтая карточка
Ф. Шимер
Желтая карточка
К. Швеглер
Желтая карточка
Горо
ГОЛ! 0:2!
М. Янко
ГОЛ! 0:1!
М. Янко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
26
Бенжамен Никез
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
7
Грегори Дюфер
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
20
Мусса Траоре
ЦФ
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
14
Барри Опдам
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
0
Робин Нелиссе
ЦФ
4-4-2
26
Болат
5
Мангала
15
Поконьоли
13
Рамос
2
Горо
11
Йованович
28
Витсель
26
Никез
16
Дефур
70
Мбокани
9
Де Камарго
4-1-3-2
1
Густафссон
5
Афолаби
23
Секагья
27
Швеглер
17
Ульмер
15
Шимер
24
Ляйтгеб
81
Швенто
15
Циоммер
22
Тчои
21
Янко
70
Мбокани
20
Траоре
20
Траоре
70
Мбокани
15
Поконьоли
55
Гершон
55
Гершон
15
Поконьоли
11
Йованович
6
Дальма
6
Дальма
11
Йованович
15
Циоммер
27
Покривац
27
Покривац
15
Циоммер
81
Швенто
7
Валлнер
7
Валлнер
81
Швенто
21
Янко
0
Нелиссе
0
Нелиссе
21
Янко
Остались в запасе
Стандард
Зальцбург
7
Грегори Дюфер
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
44
Адмир Владавич
ЦП
0
Хайнц Арцбергер
ВР
14
Барри Опдам
ОП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
7
Грегори Дюфер
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
Остались в запасе
44
Адмир Владавич
ЦП
0
Хайнц Арцбергер
ВР
14
Барри Опдам
ОП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Статистика матча Стандард - Зальцбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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