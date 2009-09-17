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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Зальцбург
Лацио - Зальцбург: обзор матча 17 сентября 2009
Лацио
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
59'
П. Фоджа
82'
Ф. Шимер
90'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Зальцбург
Желтая карточка
К. Швеглер
ГОЛ! 1:2!
М. Янко
Желтая карточка
М. Сарате
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шимер
Замена
Р. Нелиссе
️️️️
Д. Швенто
Замена
А. Владавич
️️️️
К. Ляйтгеб
Замена
Элизеу
️️️️
М. Меньи
Замена
С. Циоммер
️️️️
Н. Покривац
Замена
С. Маури
️️️️
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
ГОЛ! 1:0!
П. Фоджа
Замена
П. Фоджа
️️️️
У. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
27
Никола Покривац
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
0
Робин Нелиссе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Биццарри
25
Крибари
26
Раду
23
Диаките
2
Лихтштайнер
33
Баронио
27
Матузалем
6
Дабо
23
Меньи
9
Сарате
74
Крус
4-1-3-2
1
Густафссон
5
Афолаби
23
Секагья
27
Швеглер
17
Ульмер
15
Шимер
27
Покривац
24
Ляйтгеб
81
Швенто
22
Тчои
21
Янко
23
Меньи
19
Элизеу
19
Элизеу
23
Меньи
74
Крус
6
Маури
6
Маури
74
Крус
6
Дабо
17
Фоджа
17
Фоджа
6
Дабо
24
Ляйтгеб
44
Владавич
44
Владавич
24
Ляйтгеб
27
Покривац
15
Циоммер
15
Циоммер
27
Покривац
81
Швенто
0
Нелиссе
0
Нелиссе
81
Швенто
Остались в запасе
Лацио
Зальцбург
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
Остались в запасе
0
Хайнц Арцбергер
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
14
Барри Опдам
ОП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
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