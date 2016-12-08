Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2020/2021 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010