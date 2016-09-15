Жан-Франсуа Жилле - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Жан-Франсуа
|Фамилия
|Жилле
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 мая 1979 (43 года)
|Рост
|181
|Вес
|78
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Жан-Франсуа
|Фамилия
|Жилле
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 мая 1979 (43 года)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|3
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|Стандард (Льеж)
|20.10.2016
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:2
|Панатинаикос (Афины)
|29.09.2016
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|15.09.2016
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сельта (Виго)