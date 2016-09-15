Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жан-Франсуа Жилле - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жан-Франсуа
    Фамилия Жилле
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Родной город Льеж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 мая 1979 (43 года)
    Рост 181
    Вес 78
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 3 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Аякс (Амстердам)
    24.11.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Стандард (Льеж)
    03.11.2016 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 0:3 Стандард (Льеж)
    20.10.2016 1' -90' Стандард (Льеж) 2:2 Панатинаикос (Афины)
    29.09.2016 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 Стандард (Льеж)
    15.09.2016 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сельта (Виго)
    • Читайте нас: 
    11