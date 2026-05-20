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€ 600 тыс

Барт Шенкевельд - статистика

Халидж
28 августа 1991 (35)
#4 | Защитник
184 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халидж
20
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
1 : 4
20.05.2026
Аль-Ахли
77' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Халидж
0 : 5
09.05.2026
Аль-Иттифак
72' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Халидж
2 : 1
06.03.2026
Аль-Хазм
1' - 42'
41'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фейха
3 : 1
28.01.2026
Халидж
1' - 46'
36'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Ахли
4 : 1
20.01.2026
Халидж
1' - 90'
37'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
4 : 1
16.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 84'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
12.01.2026
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
4 : 0
09.01.2026
Дамак
1' - 72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Нажма
2 : 2
02.01.2026
Халидж
1' - 90'
72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
0 : 1
29.12.2025
Аль-Фат
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хиляль
3 : 2
26.12.2025
Халидж
1' - 66'
38'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Наср
4 : 1
23.11.2025
Халидж
1' - 74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 4
06.11.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Халидж
4 : 4
01.11.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
29'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Неом
1 : 1
24.10.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж
4 : 1
19.10.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
25'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
0 : 1
25.09.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
19.09.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
3 : 0
13.09.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
1 : 4
29.08.2025
Халидж
1' - 72'
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