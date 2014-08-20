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    Алеш Меяч - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Алеш
    Фамилия Меяч
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Кранье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2014 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.11.2014 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 3:1 Марибор (Марибор)
    21.10.2014 1' -90' Челси (Лондон) 6:0 Марибор (Марибор)
    30.09.2014 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:1 Марибор (Марибор)
    17.09.2014 Был в запасе Марибор (Марибор) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
    26.08.2014 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:1 Марибор (Марибор)
    20.08.2014 Был в запасе Марибор (Марибор) 1:1 Селтик (Глазго)
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