Алеш Меяч - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Меяч
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кранье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Меяч
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кранье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2014
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.11.2014
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|21.10.2014
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|6:0
|Марибор (Марибор)
|30.09.2014
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Марибор (Марибор)
|17.09.2014
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|26.08.2014
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:1
|Марибор (Марибор)
|20.08.2014
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Селтик (Глазго)