Лоренцо Эбесилио - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Эбесилио
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|80
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Эбесилио
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2018
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|1:4
|ПСЖ (Париж)
|28.11.2018
|77' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Црвена Звезда (Белград)
|24.10.2018
|1' -65'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Црвена Звезда (Белград)
|03.10.2018
|73' -90'
|ПСЖ (Париж)
|6:1
|Црвена Звезда (Белград)
|74'
|18.09.2018
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|14.08.2018
|Был в запасе
|Спартак Тр (Трнава)
|1:2
|Црвена Звезда (Белград)
|07.08.2018
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|1:1
|Спартак Тр (Трнава)
|01.08.2018
|Был в запасе
|Судува (Мариямполе)
|0:2
|Црвена Звезда (Белград)
|24.07.2018
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|3:0
|Судува (Мариямполе)
|23'
|17.07.2018
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:0
|Спартак (Юрмала)