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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Црвена Звезда
ПСЖ - Црвена Звезда: обзор матча 03 октября 2018
ПСЖ
03.10.2018, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
6 : 1
Завершен
Црвена Звезда
20'
Неймар
22'
Неймар
37'
Э. Кавани
42'
А. Ди Мария
70'
К. Мбаппе
81'
Неймар
74'
М. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Црвена Звезда
ГОЛ! 6:1!
Неймар
81'
75'
Желтая карточка
М. Павков
74'
ГОЛ! 5:1!
М. Марин
Пас отдал
Л. Эбесилио
73'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Э. Набуан
ГОЛ! 5:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кавани
70'
68'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
46'
Замена
М. Павков
️️️️
В. Савич
46'
Замена
С. Бабич
️️️️
В. Шимич
ГОЛ! 4:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Т. Менье
42'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
37'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
22'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Марко Марин
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
24
Бернат
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-1-3-1-1
82
Борян
90
Савич
5
Дегенек
30
Стойкович
23
Родич
32
Йовичич
23
Чаушич
21
Шимич
7
Крстичич
22
Марин
31
Набуан
21
Шимич
6
Бабич
6
Бабич
21
Шимич
31
Набуан
6
Эбесилио
6
Эбесилио
31
Набуан
90
Савич
50
Павков
50
Павков
90
Савич
Остались в запасе
ПСЖ
Црвена Звезда
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
29
Душан Йованчич
ОП
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
29
Душан Йованчич
ОП
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча ПСЖ - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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