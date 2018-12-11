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Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - ПСЖ
Црвена Звезда - ПСЖ: обзор матча 11 декабря 2018
Црвена Звезда
11.12.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
56'
М. Гобельич
10'
Э. Кавани
40'
Неймар
74'
Маркиньос
90+2'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - ПСЖ
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
М. Гобельич
87'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
78'
74'
ГОЛ! 1:3!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
62'
Желтая карточка
Х. Бернат
ГОЛ! 1:2!
М. Гобельич
56'
40'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
29'
Желтая карточка
Т. Керер
Желтая карточка
М. Павков
28'
Желтая карточка
М. Борян
10'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
21
Велько Шимич
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
22
Марко Марин
АП
50
Милан Павков
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-1-2
82
Борян
30
Стойкович
5
Дегенек
77
Гобельич
23
Родич
29
Йованчич
21
Шимич
23
Чаушич
22
Марин
31
Набуан
50
Павков
3-2-1-2-2
1
Буффон
5
Маркиньос
6
Керер
3
Силва
3
Кимпембе
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Црвена Звезда
ПСЖ
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Црвена Звезда - ПСЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
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