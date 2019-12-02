Пол Хантингтон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Хантингтон
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Хантингтон
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Престон (Престон)
|01.01.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Рединг (Рединг)
|26.12.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Престон (Престон)
|72'
|21.12.2019
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Престон (Престон)
|14.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|10.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|76'
|07.12.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Престон (Престон)
|02.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Престон (Престон)