Жулио Сезар - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Жулио
|Фамилия
|Сезар
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|192
|Вес
|80
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жулио
|Фамилия
|Сезар
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|5
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|11.05.2014
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|03.05.2014
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|26.04.2014
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Малага (Малага)
|19.04.2014
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|27.03.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|14.03.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:3
|Гранада (Гранада)