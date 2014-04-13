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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 13 апреля 2014
Хетафе
13.04.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
40'
Д. Годин
84'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
86'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Адриан
Замена
Саммир
️️️️
Р. Лаго
80'
76'
Желтая карточка
Д. Коста
72'
Замена
Диего
️️️️
Р. Гарсия
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Москера
68'
66'
Пенальти не реализован!
Д. Коста
Красная карточка
А. Лафита
65'
62'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Вилья
Замена
А. Колунга
️️️️
Д. Кастро
58'
Желтая карточка
А. Лафита
51'
45'
Желтая карточка
Д. Вилья
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Годин
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
Алексис
25'
Желтая карточка
П. Москера
22'
16'
Желтая карточка
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Борха
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
3
Лаго
4
Алексис
3
Рафа
2
Арройо
7
Лафита
5
Москера
22
Родригес
17
Кастро
14
Леон
19
Марика
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
7
Вилья
19
Коста
14
Гарсия
5
Москера
25
Ласен
25
Ласен
5
Москера
3
Лаго
19
Саммир
19
Саммир
3
Лаго
17
Кастро
27
Колунга
27
Колунга
17
Кастро
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
14
Гарсия
10
Диего
10
Диего
14
Гарсия
7
Вилья
20
Адриан
20
Адриан
7
Вилья
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
25
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Борха
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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