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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 27 марта 2014
Хетафе
27.03.2014, четверг, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
5'
Ж. Пербе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
Желтая карточка
П. Москера
82'
Желтая карточка
Х. Валера
81'
Желтая карточка
Мичел
79'
Замена
П. Москера
️️️️
М. Ласен
77'
70'
Замена
Кани
️️️️
О. Торрес
Замена
Иви
️️️️
П. Сарабия
69'
63'
Замена
Т. Пина
️️️️
Д. Дос Сантос
58'
Желтая карточка
Х. Коста
57'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
Замена
П. Леон
️️️️
Саммир
56'
25'
Желтая карточка
О. Торрес
13'
Желтая карточка
Б. Йокич
5'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пербе
Пас отдал
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Иви
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-4-1-1
13
Кодина
18
Эскудеро
17
Лопес
4
Алексис
20
Валера
7
Лафита
25
Ласен
19
Саммир
8
Мичел
7
Сарабия
27
Колунга
4-3-1-2
1
Асенхо
5
Йокич
2
Пантич
3
Паулиста
24
Коста
8
Торрес
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
14
Уче
24
Пербе
25
Ласен
5
Москера
5
Москера
25
Ласен
19
Саммир
14
Леон
14
Леон
19
Саммир
7
Сарабия
11
Иви
11
Иви
7
Сарабия
Дос Сантос
17
Пина
17
Пина
Дос Сантос
8
Торрес
8
Кани
8
Кани
8
Торрес
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
25
Жулио Сезар
ВР
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Остались в запасе
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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