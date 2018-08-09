|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2019
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:2
|Динамо (Киев)
|13.12.2018
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Милан (Милан)
|29.11.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Олимпиакос (Пирей)
|25.10.2018
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|20.09.2018
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|30.08.2018
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|23.08.2018
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|16.08.2018
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|09.08.2018
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|4:0
|Люцерн (Люцерн)