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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Милан
Олимпиакос - Милан: обзор матча 13 декабря 2018
Олимпиакос
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
3 : 1
Завершен
Милан
60'
П. Сиссе
70'
К. Сапата (АГ)
81'
К. Фортунис (П)
72'
К. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Милан
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
90'
81'
Желтая карточка
И. Абате
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Фортунис
81'
Желтая карточка
М. Камара
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Сапата
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Сапата
70'
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
60'
54'
Желтая карточка
П. Рейна
Желтая карточка
П. Сиссе
45'
43'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Л. Кутрис
41'
13'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-3-1-2
1
Са
33
Кутрис
26
Вукович
4
Сиссе
3
Эльабделлауи
10
Фетфацидис
8
Гильерме
2
Камара
7
Фортунис
11
Поденсе
10
Герреро
4-1-2-1-2
25
Рейна
2
Калабрия
25
Сапата
20
Абате
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
70
Кастильехо
9
Игуаин
10
Кутроне
Остались в запасе
Олимпиакос
Милан
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Олимпиакос - Милан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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