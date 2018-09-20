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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Бетис
Олимпиакос - Бетис: обзор матча 20 сентября 2018
Олимпиакос
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бетис
84'
Желтая карточка
Т. Инуи
76'
Желтая карточка
С. Каналес
Вторая желтая
К. Цимикас
73'
Желтая карточка
К. Цимикас
32'
Желтая карточка
А. Бухалакис
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Рияд Будебуз
АП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-1-2
1
Янниотис
21
Цимикас
26
Вукович
5
Мерья
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
2
Камара
10
Фетфацидис
7
Фортунис
11
Поденсе
19
Хассан
3-1-1-3-2
1
Жоэль
19
Барраган
26
Сидней
2
Манди
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Ло Чельсо
37
Тельо
80
Морон
11
Леон
Остались в запасе
Олимпиакос
Бетис
1
Жозе Са
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
20
Серхио Каналес
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
20
Серхио Каналес
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Олимпиакос - Бетис
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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