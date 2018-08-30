Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бернли - Олимпиакос
Бернли - Олимпиакос: обзор матча 30 августа 2018
Бернли
30.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Олимпиакос
86'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Олимпиакос
Желтая карточка
Б. Ми
88'
87'
Желтая карточка
А. Бухалакис
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
86'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
79'
78'
Желтая карточка
А. Янниотис
67'
Желтая карточка
К. Цимикас
Желтая карточка
Э. Вествуд
63'
Желтая карточка
Э. Барнс
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-1-2-2
22
Хитон
18
Тэйлор
15
Ми
13
Лонг
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
12
Леннон
19
Воукс
35
Барнс
4-2-1-1
1
Янниотис
3
Эльабделлауи
24
Миранда
26
Вукович
21
Цимикас
7
Христодулопулос
41
Бухалакис
7
Фортунис
10
Герреро
Остались в запасе
Бернли
Олимпиакос
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бернли - Олимпиакос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Олимпиакос
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+