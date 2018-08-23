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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Бернли
Олимпиакос - Бернли: обзор матча 23 августа 2018
Олимпиакос
23.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бернли
19'
К. Фортунис
49'
А. Бухалакис
60'
К. Фортунис (П)
33'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бернли
76'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
60'
Вторая желтая
Б. Гибсон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Фортунис
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Бухалакис
Пас отдал
К. Фортунис
49'
48'
Желтая карточка
С. Уорд
48'
Желтая карточка
Б. Гибсон
45'
+2
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
44'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вуд
Желтая карточка
А. Бухалакис
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-1-1
1
Янниотис
21
Цимикас
24
Миранда
26
Вукович
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
7
Христодулопулос
7
Фортунис
10
Герреро
4-4-2
22
Хитон
27
Бардсли
23
Гибсон
13
Лонг
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
4
Корк
29
Хендрик
3
Уорд
9
Вуд
35
Барнс
Остались в запасе
Олимпиакос
Бернли
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Олимпиакос - Бернли
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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