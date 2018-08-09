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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Люцерн
Олимпиакос - Люцерн: обзор матча 09 августа 2018
Олимпиакос
09.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Люцерн
10'
Л. Христодулопулос
33'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Люцерн
Желтая карточка
А. Бухалакис
61'
56'
Желтая карточка
М. Шнойвли
ГОЛ! 2:0!
Л. Христодулопулос
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
К. Цимикас
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Люцерн
13
Мирко Сальви
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
3-2-1-1
1
Янниотис
21
Цимикас
26
Вукович
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
7
Христодулопулос
7
Фортунис
32
Джурджевич
1-2-1
13
Сальви
27
Швеглер
11
Шурпф
81
Гвилия
15
Шнойвли
Остались в запасе
Олимпиакос
Люцерн
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Давид Цибунг
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Цибунг
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Олимпиакос - Люцерн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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