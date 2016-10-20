Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010