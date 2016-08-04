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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Фехервар
Мидтьюлланд - Фехервар: обзор матча 04 августа 2016
Мидтьюлланд
04.08.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Фехервар
104'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Фехервар
Желтая карточка
М. Дуэлунн
116'
111'
Желтая карточка
Р. Юхас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новак
104'
Замена
М. Пушич
️️️️
А. Ремер
80'
Желтая карточка
П. Бангор
74'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
В. Кадлец
69'
Желтая карточка
П. Онуачу
46'
Желтая карточка
Ф. Новак
45'
19'
Желтая карточка
А. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мидтьюлланд - Фехервар
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
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