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Мехди Карсела-Гонсалес
Статистика
Мехди Карсела-Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1989 (37), Льеж
#16 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Марокко | Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Стандард
2 : 2
10.12.2020
Бенфика
80' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Лех
3 : 1
05.11.2020
Стандард
73' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Бенфика
3 : 0
29.10.2020
Стандард
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Стандард
0 : 2
22.10.2020
Рейнджерс
64' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Стандард
3 : 1
01.10.2020
Фехервар
1' - 82'
Лига Европы, 3 раунд
Стандард
2 : 1
24.09.2020
Войводина
1' - 98'
Лига Европы, 2 раунд
Стандард
2 : 0
17.09.2020
Бала Таун
1' - 90'
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