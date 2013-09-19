Кристоф ван Хаут - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|ван Хаут
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|208
|Вес
|110
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|ван Хаут
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|208
|Вес
|110
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|2
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|20.02.2014
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Генк (Генк)
|13.12.2013
|1' -90'
|Тун (Тун)
|0:1
|Генк (Генк)
|28.11.2013
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Динамо (Киев)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|2:2
|Генк (Генк)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Рапид (Вена)
|03.10.2013
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Тун (Тун)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|Генк (Генк)