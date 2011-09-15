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    Пабло Брандан - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Брандан
    Команда Лиаонинг
    Состав Основной
    Родной город Мерло
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1983 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 7 0 3 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2012 1' -75' Твенте (Энсхеде) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    17.02.2012 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    15.12.2011 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:1 АЕК (Ларнака)
    70'
    01.12.2011 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 ФКСБ (Бухарест)
    33'
    04.11.2011 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 4:2 Маккаби (Хайфа)
    13'
    29.09.2011 1' -82' АЕК (Ларнака) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    79' 82'
    15.09.2011 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    49'
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