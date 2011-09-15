Пабло Брандан - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Брандан
|Команда
|Лиаонинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Брандан
|Команда
|Лиаонинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерло
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 1983 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|7
|0
|3
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -75'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|17.02.2012
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|15.12.2011
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|АЕК (Ларнака)
|70'
|01.12.2011
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|ФКСБ (Бухарест)
|33'
|04.11.2011
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Маккаби (Хайфа)
|13'
|29.09.2011
|1' -82'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|79' 82'
|15.09.2011
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|49'