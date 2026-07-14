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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Джо - статистика

Линкольн
6 февраля 1991 (35), Оливер
#23 | Полузащитник
183 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Интер
1 : 1
14.07.2026
Линкольн
1' - 83'
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн
3 : 1
07.07.2026
Интер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Линкольн
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Интер
1 : 1
14.07.2026
Линкольн
1' - 83'
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн
3 : 1
07.07.2026
Интер
1' - 90'
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Стало известно, почему не было жеребьевки перед серией пенальти «Зенита» и «Спартака»
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Реакция «Спартака» на отмену жеребьевки перед серией пенальти
22:12
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Серия пенальти между «Зенитом» и «Спартаком» без жеребьевки прошла перед петербургской трибуной
22:07
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22:03
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⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти
21:51
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«Зенит» спасся в матче со «Спартаком» на 98-й минуте благодаря пенальти Соболева
21:40
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21:05
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Эксперт оценил неудаление Соболева в матче со «Спартаком»
20:35
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