Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Суперкубок
ЧМ-2026
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Латвия. Высшая лига
Команды
Рига
Ахмед Анкр
Статистика
€ 750 тыс
Ахмед Анкр - статистика
Рига
5 января 2002 (24), Дробо
#40 | Полузащитник
187 см
Гана
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Рига
3 : 2
14.07.2026
Арарат-Армения
1' - 90'
23'
66'
Лига чемпионов, 1 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
07.07.2026
Рига
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Словения. Первая Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рига
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Рига
3 : 2
14.07.2026
Арарат-Армения
1' - 90'
23'
66'
Лига чемпионов, 1 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
07.07.2026
Рига
1' - 90'
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
88
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
22:26
1
Стало известно, почему не было жеребьевки перед серией пенальти «Зенита» и «Спартака»
22:22
5
Реакция «Спартака» на отмену жеребьевки перед серией пенальти
22:12
13
Серия пенальти между «Зенитом» и «Спартаком» без жеребьевки прошла перед петербургской трибуной
22:07
9
Фото
Драка «Зенита» и «Спартака» после провокации Соболева
22:03
15
⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти
21:51
142
«Зенит» спасся в матче со «Спартаком» на 98-й минуте благодаря пенальти Соболева
21:40
27
ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби (2:5)
21:05
5
Эксперт оценил, правильно ли не удалили Соболева в матче со «Спартаком»
20:35
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+